Steve Nash non concorda con LeBron sull’All Star Game: “Credo nella NBA”

Se Carmelo Anthony si è schierato dalla parte di LeBron James sul capitolo All Star Game 2021, organizzato per il 7 marzo e definito dalla stella dei Lakers “uno schiaffo in faccia ai giocatori”, coach Steve Nash ha invece deciso di appoggiare la scelta della NBA.

L’allenatore dei Brooklyn Nets, prima della partita di stanotte contro Toronto, si è detto favorevole all’All Star Game perché convinto che la Lega sia in grado di creare una “bolla” ad Atlanta ed evitare che si diffonda il Covid-19 in un evento che riunisce tutti i migliori giocatori NBA.

Steve Nash on NBA All-Star Game: “I trust in the league. I trust that they'll create a bubble that’s safe for that game & the trip. I trust that they have experience now with the bubble & this pseudo bubble that we’re living in, & they’ll put the players in a position to be safe" pic.twitter.com/w2dUDno2lE

