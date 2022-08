Lakers, Jeanie Buss su Westbrook: “Il migliore dello scorso anno”… Ma poi ci ripensa

Curiosa intervista di Jeanie Buss con Sam Amick di The Athletic.

La proprietaria dei Los Angeles Lakers ha descritto le prospettive della sua squadra nella prossima stagione, soffermandosi principalmente su Russell Westbrook, LeBron James e il nuovo acquisto Patrick Beverley.

In particolare Buss ha indicato Westbrook come “miglior giocatore della scorsa stagione” per i gialloviola. Poi però, prima della pubblicazione dell’intervista, la correzione: “Avrei dovuto usare la parola ‘continuo’ perché ha giocato 78 partite”, ha rettificato.

Successivamente la owner dei Lakers ha parlato dell’arrivo di Beverley: “Quando abbiamo preso Matt Barnes si pensava che non potesse andare d’accordo con Kobe e invece è andata benissimo. Lui e Westbrook possono anche giocare insieme, Pat è stato preso per le sue doti difensive, perché è uno che spinge i compagni al massimo livello, è un leader dello spogliatoio, dà l’esempio, il giorno dopo la firma era già qui ad allenarsi”.

Infine un passaggio sul rinnovo di LeBron James: “Lo scorso Febbraio abbiamo parlato, lui è un vincente e vuole essere messo nella condizione di avere successo. Io, Pelinka e il resto del front office abbiamo il compito di farlo, lo abbiamo rassicurato e lui ci ha dato fiducia. Ha esteso con noi anche se poteva aspettare, è un’investitura importante. Per noi il suo rinnovo era prioritario, anche per il brand Lakers è fondamentale che LBJ chiuda qui la sua carriera”.