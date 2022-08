Come vedere l’Italia a EuroBasket 2022 su Eleven Sports

È l’appuntamento dell’anno per gli amanti della pallacanestro. EuroBasket 2022 apre le porte ad una lunga e ricchissima stagione per gli appassionati di basket in Italia, tutta da vivere su Eleven Sports. La rassegna continentale sarà infatti solamente l’inizio di un’annata cestistica unica, che continuerà con LBA, Eurolega ed Eurocup, e che porterà dritti fino alla FIBA World Cup 2023.

Dall’1 al 18 settembre gran parte dei più forti giocatori del mondo prenderà parte ad EuroBasket, da stelle NBA di assoluto livello come Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Nikola Jokic ad alcuni dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Eurolega come Shane Larkin e Vasilije Micic. E poi tanta Italia, con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco che avrà il compito di coltivare il sogno azzurro, prima nelle partite del gruppo C che si svolgeranno al Medionalum Forum di Assago, poi eventualmente nella seconda fase che si disputerà a Berlino. Nell’ultima edizione, svoltasi nel 2017, ha trionfato la Slovenia, che ci riproverà con i suoi trascinatori Luka Doncic e Goran Dragic. Ma per la Nazionale di Sekulić non sarà facile ripetere il successo di Istanbul considerando il valore delle avversarie.

Eleven trasmetterà tutte e 76 le gare previste, la maggior parte con commento in italiano, comprese ovviamente le cinque che vedranno impegnate l’Italbasket nella fase a gironi contro Estonia, Grecia, Ucraina, Croazia e Gran Bretagna. L’ultimo successo azzurro nella rassegna continentale risale al 1999, quando nella finale di Parigi la Nazionale di Tanjević ebbe la meglio sulla Spagna, riportando in Italia un oro Europeo che mancava dal 1983. Gli azzurri, autori lo scorso anno di una splendida Olimpiade a Tokyo chiusa al 5° posto, sognano di stupire ancora.

Si parte su Eleven il 1° settembre, con 24 squadre suddivise in quattro gironi: le prime quattro di ciascun raggruppamento accederanno agli ottavi di finale.

