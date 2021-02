LaMelo Ball da record: solo Oscar Robertson come lui nell’anno da rookie

Dopo un inizio di stagione balbettante, LaMelo Ball ha messo in mostra tutto il suo talento e ha già fatto ricredere molti scettici riguardo le sue possibilità di avere un impatto devastante in NBA.

Sfruttando anche le responsabilità offensive derivanti dall’infortunio di Terry Rozier, il figlio di LaVar ha raggiunto medie eccellenti di 15 punti, 6 assist e 6 rimbalzi in più di 28 minuti di utilizzo. Numeri che, se proiettati su 36 minuti, arrivano a 18+7+7, cifre che nella storia della lega sono state registrate, nella prima stagione, solamente da Oscar Robertson nella stagione 1960-61. Un’altra epoca e soprattutto tantissime leggende che sono passate dopo, basta questa considerazione per capire di quale livello sia stato finora il primo campionato NBA di LaMelo Ball.

LaMelo Ball is averaging 18-7-7 per 36 minutes this season.

The only qualified rookie to finish a season with those numbers was Oscar Robertson in 1960-61. pic.twitter.com/DLT4liy6hx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 27, 2021