L’arte italiana e quella europea incontrano la NBA

La National Basketball Association (NBA) ha annunciato oggi il lancio di “NBA Creator Series”, una serie di opere d’arte originali commissionate dalla NBA ad artisti provenienti da Francia, Grecia, Italia, Spagna e Regno Unito per celebrare il 75° anniversario della lega, coinciso con la stagione 2021-22.

Caratterizzata da una grande varietà di stili e tecniche di composizione, ogni opera d’arte è incentrata sulla passione degli artisti stessi per la NBA, sui loro momenti preferiti nella storia della lega e sui legami tra l’Europa e il gioco del basket. A partire da martedì 2 agosto e per tutto il mese, ogni opera d’arte sarà pubblicata sui canali social della NBA in Europa. Ogni pubblicazione sarà accompagnata da contenuti video che racconteranno i retroscena di ciascun artista, la genesi delle loro opere d’arte e il loro rapporto con la pallacanestro e la NBA. Di seguito, una breve panoramica di ogni artista che partecipa alla NBA Creator Series e del suo lavoro:

Anaïa Hoard (Francia): Anaïa, che ha rappresentato la Francia a livello internazionale nel basket, vincendo tra l’altro una medaglia d’oro al Campionato europeo U-16 del 2017 e una medaglia d’argento al Campionato mondiale U-17 del 2017, ha unito la sua passione per la pallacanestro agli studi d’arte negli Stati Uniti. Nata a Evreux e residente a Montpellier, il suo profilo d’artista è cresciuto in modo significativo quando ha iniziato a condividere sul suo account Instagram ritratti a carboncino di atleti e artisti dall’impressionante realismo. Si ispira anche alle cause che le stanno a cuore, e questo traspare dalle sue opere. Le opere di Anaïa saranno pubblicate il 2 agosto su Facebook (@NBAFrance), Instagram (@NBAEurope), Twitter (@NBAFrance) e YouTube (@NBAEurope).

Charis Tsevis (Grecia): Con sede a Pafos, Cipro, Charis è un visual designer, illustratore e art director pluripremiato, specializzato in mosaici digitali, illustrazioni ad alta complessità e composizioni neofuturistiche. Dal 1996, Charis è stato visiting professor di design editoriale e tipografia presso diverse università greche e ha tenuto conferenze e simposi nazionali e internazionali. Le opere di Charis saranno pubblicate il 9 agosto su Facebook (@NBAHellas), Instagram (@NBAEurope), Twitter (@nbahellas) e YouTube (@NBAEurope).

Maria Martínez (Spagna): Maria Martínez, in arte María Emegé, è un’illustratrice, concept artist di videogiochi e designer di Madrid. Ha illustrato per aziende internazionali, libri, riviste e gallerie NFT, e ha tenuto conferenze e lezioni a livello universitario. La sua specialità è l’acquerello tradizionale, con il quale dipinge dal vivo in occasione di eventi e vende opere originali a importanti collezionisti d’arte. Le opere di Maria saranno pubblicate il 16 agosto su Facebook (@NBASpain), Instagram (@NBAEurope), Twitter (@NBAspain) e YouTube (@NBAEurope and @NBASPAIN).

Reuben Dangoor (Regno Unito): L’artista britannico Reuben Dangoor crea opere fortemente influenzate dall’attualità e da ciò che lo circonda a Londra. Come primo artista a portare le star del movimento musicale Grime nei musei britannici, il suo lavoro e le sue collaborazioni sono apparsi in programmi televisivi e come parte di marchi di consumo e di moda e videogiochi. Nel 2018, il suo lavoro è diventato virale quando i suoi disegni al tratto della Nazionale di calcio maschile inglese sono stati ripresi online, sulla stampa e in TV. Le opere di Reuben saranno pubblicate il 23 agosto su Facebook (@nbauk), Instagram (@NBAEurope), Twitter (@NBAUK) e YouTube (@NBAEurope).

Francesco Persichella (Italia): Nato a Bari, Francesco Persichella, in arte “Piskv”, è un architetto e artista visivo attualmente residente a Roma. Da sempre interessato all’architettura e all’arte, cerca di trovare una sintesi attraverso la street art che gli permetta di interagire con il contesto architettonico, valorizzandolo attraverso la bellezza della rappresentazione. Il suo percorso artistico si è sviluppato nella capitale italiana, dove si è fatto conoscere realizzando numerosi interventi di street art in città e partecipando a mostre ed eventi. La sua estetica spazia dallo stile realistico a quello geometrico futurista-cubista, tutti accomunati da un’attitudine prettamente figurativa. Le opere di Piskv saranno pubblicate il 30 agosto su Facebook (@NBAItalia), Instagram (@NBAEurope), Twitter (@NBAItalia) e YouTube (@NBAEurope).