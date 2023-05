L’Australia gioca d’anticipo: ecco la lista dei convocati dei Mondiali con una esclusione eccellente

L’Australia è la prima nazionale a diramare la lista dei pre-convocati per i prossimi Mondiali.

I Boomers hanno scelto 18 giocatori per il raduno in vista della World Cup e fra di loro non c’è Ben Simmons. Il contestatissimo giocatore dei Nets, entrato negli ultimi mesi in una spirale di negatività che sembra inarrestabile, non è stato selezionato dal coach Brian Goorjian. Fra i 18, però, ci sono altri dieci giocatori NBA, il numero più alto nella storia della nazionale australiana: Patty Mills, Matisse Thybulle, Joe Ingles, Jock Landale, Josh Green, Matthew Dellavedova, Xavier Cooks, Jack White, Dyson Daniels e Josh Giddey.

It’s a stacked extended roster for the Boomers, who look like they won’t be leaving anything to chance in the Group of Death 🔥#FIBAWC x #WinForAustralia 🇦🇺 pic.twitter.com/bI3iWnn4qR

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) May 8, 2023