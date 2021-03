LaVar Ball ha le idee chiarissime sul futuro del figlio Lonzo

Lonzo Ball da diverse settimane è al centro di diversi rumors che lo vorrebbero lontano da New Orleans prima della trade deadline.

Mentre il fratello LaMelo viaggia a grandi falcate verso la conquista della palma di Rookie of the Year, Lonzo non riesce a dare la svolta alla sua stagione e a quella dei Pelicans.

Il padre LaVar comunque ha pochissimi dubbi riguardo cosa possa essere meglio per il suo futuro: lasciare New Orleans al più presto.

Non so cosa stiano pensando di fare i Pelicans ma spero che Lonzo venga scambiato il più presto possibile. Non mi piace come lo fanno giocare, non ce la fa più a stare lì.

“I don’t know what they’re gonna do, but I hope he gets traded. I don’t like watching him play lie he plays… He can’t stand New Orleans, come on man.”

