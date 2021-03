Le grandissime parole di elogio di LeBron James nei confronti di LaMelo Ball

La scorsa notte gli Charlotte Hornets sono stati sconfitti 116-105 dai Los Angeles Lakers. La gara ha rappresentato il primo confronto fra LeBron James e LaMelo Ball: LBJ ha firmato 37 punti mentre il rookie ne ha realizzati 26.

Nel post gara la stella dei gialloviola ha avuto parole di grandissima stima nei confronti del giovane degli Hornets.

È veramente fortissimo per la sua età, è veloce, rapido e capace di concludere al ferro in tanti modi diversi, è bravo nei floater e anche nel tiro da tre punti. Può solamente migliorare, lui e sui fratello Lonzo sono due giocatori unici in questa lega e lo stanno dimostrando ogni sera.