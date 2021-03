Il Barça s’impone nettamente su Milano

Olimpia Milano-FC Barcellona 56-72

(12-15, 17-23, 15-17, 12-17)

Troppo Barcellona per l’Olimpia Milano che cede nettamente al cospetto dei blaugrana, ormai ad un passo dal primo posto in regular season. Milano paga la scarsa vena al tiro (2/15) e la grande qualità della difesa catalana (17 perse).

Avaro di emozioni l’avvio di gara con l’Olimpia in grande difficoltà nella metà campo offensiva (6-13 8′), Rodriguez ci mette una pezza e con i suoi assist Milano è a contatto al 10′, 12-15. Sale di intensità il match nel secondo periodo con entrambe le squadre in bonus dopo pochi minuti senza però che l’equilibrio si spezzi (25-24 15′). Mirotic porta avanti il Barça (27-32 18′), Higgins allunga il parziale ed all’intervallo lungo è +9 catalano, 29-38.

Mirotic firma il primo vantaggio in doppia cifra al rientro dagli spogliatoi (35-45 23′), Shields tiene a galla Milano (40-47), ma Hanga con cinque filati ricaccia indietro i padroni di casa (40-52 25′) e Messina è costretto al timeout. L’Olimpia non si sblocca dalla lunga distanza (1/11) ed all’ultimo mini intervallo è 44-55. Smits fa +14 in apertura di quarta frazione (44-58 32′), Claver converte l’undicesimo assist di Calathes ed il Barcellona ha ormai le mani sulla partita (44-60 33′). I catalani non smettono di giocare, soprattutto in difesa, e volano sino al +22 (46-68 37′) che chiude definitivamente le ostilità.

Milano: Punter 7 Leday 8 Micov 6 Moraschini 8 Roll, Rodriguez, Tarczewski, Shields 10 Brooks 2 Evans 9 Hines 4 Datome 2 All. Messina

Barcellona: Davies 8 Westermann 5 Hanga 11 Bolmaro, Smits 6 Oriola 6 Abrines 6 Higgins 6 Kuric 2 Claver 7 Mirotic 15 Calathes, All.Jasikevicius