L’ex NBA OJ Mayo sbarca in Europa

Proseguirà in Europa la carriera di O.J. Mayo.

La point guard giocherà la prossima stagione con l’Unics Kazan, secondo quanto riportato da Sport Business e ripreso da Sportando.

Mayo è stato scelto con la terza chiamata assoluta al Draft 2008 e in NBA ha vestito le maglie di Memphis, Dallas e Milwaukee con una media di quasi 14 punti a partita.

Nel 2016 però è stato espulso dalla lega per ripetute violazioni dei protocolli anti-droga. Da allora ha giocato prevalentemente in Cina con i Liaoning Flying Leopards. Per lui si tratta della prima esperienza nel basket europeo.