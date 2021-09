VIDEO NBA – Le spettacolari immagini della nuova arena dei Los Angeles Clippers

Inizia una nuova era per i Los Angeles Clippers. Oggi sono partiti ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova arena che sorgerà a Inglewood.

L’impianto dovrebbe essere pronto per l’inizio della stagione 2024-25 e si chiamerà Intuit Dome. Il title sponsor è un’azienda specializzata in software finanziari che opera prevalentemente sul mercato statunitense.

I Clippers hanno celebrato la partenza dei lavori con un video da brividi che mostra alcune immagini di come sarà l’arena.

Home is LA. Home is the @IntuitDome. pic.twitter.com/Lna4LlC9eY

— LA Clippers (@LAClippers) September 17, 2021