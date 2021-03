L’incredibile record di Tony Snell ai tiri liberi

Quello fra Tony Snell e i tiri liberi è un rapporto abbastanza particolare. Il giocatore degli Atlanta Hawks non è uno abituato ad andare spesso in lunetta ma quando tira a cronometro fermo tende ad essere molto preciso.

Nella scorsa stagione ha chiuso con il 100% segnando tutti e 32 i liberi tentati con la maglia dei Detroit Pistons. Quest’anno ad Atlanta però ha fatto registrare delle statistiche ancora più curiose. Si è presentato per la prima volta sulla proverbiale linea della carità per la prima volta nella partita vinta 121-106 contro i Sacramento Kings, facendo 2/2. Sono stati ben 471 i minuti giocati senza che gli venissero concessi dei tiri liberi, cosa che si spiega principalmente con il fatto che Snell in media tira una sola volta a partita da due punti in quasi 19 minuti di utilizzo.

L’evento è avvenuto nel quarto periodo ed è stato causato da un closing out molto aggressivo su un tiro piazzato dall’angolo di Snell, che per pochi centimetri non ha causato tre liberi. A generare ancora più suspense il challenge chiesto dal coach avversario, Luke Walton, che ha anche fatto aumentare l’attesa. In ogni caso Snell non ha tremato ed è arrivato a quota 38 tiri liberi consecutivi segnati, con la particolarità che questo dato si sviluppa nell’arco di tre stagioni.

Fonte: Sky Sport

Foto: theathletic.com

