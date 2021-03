Mai così tante triple doppie nella stessa notte NBA

Nelle ultime stagioni il numero di triple doppie in NBA sta aumentando vertiginosamente e questa tendenza è stata confermata anche stanotte.

Mai prima d’ora cinque giocatori erano riusciti a far registrare questa statistica nella stessa nottata con due che ci sono riusciti nella stessa partita. Si tratta di due “habitué” come Russell Westbrook e Giannis Antetokounmpo: il greco ha vinto la partita con i suoi Milwaukee Bucks per 125-119 con 33 punti, 11 rimbalzi e 11 assist mentre agli Washington Wizards non sono bastati i 42+10+12 della propria point guarda.

Domantas Sabonis ha guidato gli Indiana Pacers al successo 122-111 contro i Phoenix Suns con una prestazione da 22+13+10, James Harden ha scritto 24+10+10 nella vittoria 100-95 dei suoi Brooklyn Nets contro i Detroit Pistons e infine Julius Randle ha contribuito con 26 punti, 12 rimbalzi e altrettanti assist al 119-97 in favore dei suoi New York Knicks contro gli Oklahoma City Thunder.

