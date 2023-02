L’incredibile rimonta di Trento in casa di Scafati

La Dolomiti Energia Trento ha vinto 74-79 nell’ultimo turno di campionato in casa della Givova Scafati.

Un risultato totalmente inatteso a quattro minuti dalla fine, quando la squadra campana conduceva con 74-63. In meno di tre minuti è arrivato un break di 0-11 che ha consentito a Trento di sorpassare a 1’34” dalla fine. Dopodiché Scafati ha continuato a non trovare mai la via del canestro, il parziale è arrivato a 0-16 e gli ospiti hanno così sbancato il Pala Mangano.

Una rimonta pazzesca, guidata da Graziulis e Spagnolo, protagonisti di una delle imprese più clamorose della stagione di Serie A. Scafati, dal canto suo, si mangia le mani s’interroga sulla seconda sconfitta consecutiva, dopo quella nel derby con Napoli.

Nel post gara il coach Attilio Caja (in foto) ha aperto alla possibilità di ulteriori cambiamenti nel roster, che più volte ha subito modifiche nel corso della stagione.