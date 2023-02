La Copa del Rey si potrà vedere (gratis) anche in Italia

Nel weekend in gran parte dell’Europa del basket si giocheranno le coppe nazionali.

Mentre in Italia ci si prepara a contendersi la Coppa Italia, in Spagna cresce l’attesa per la Copa del Rey. Sarà una edizione da record per la diffusione planetaria della coppa nazionale spagnola.

Il torneo sarà visibile in 153 Paesi diversi e in tutti i continenti. In gran parte del mondo ci sono emittenti che detengono i diritti della competizione ma l’Italia è una delle poche nazioni (fra quelle cestisticamente più rilevanti) a non avere un broadcaster che trasmette il campionato spagnolo.

Per questo motivo nel nostro Paese, così come in Germania, Australia, Giappone e molti Paesi dell’Africa (dove le tv ci sono ma non hanno l’esclusiva) la Copa del Rey sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook della Liga ACB.

Si parte giovedì 16 febbraio con Real Madrid – Valencia e Barcellona – Malaga.

Questo il calendario completo.