Lonzo Ball vede la luce: non sente più dolore quando corre

Forse, dopo quasi 2 anni, siamo sulla strada giusta: Lonzo Ball, assente dai campi dal gennaio 2022, non sente più dolore al ginocchio quando corre e può quindi proseguire il percorso riabilitativo per tornare a giocare. La point guard dei Chicago Bulls si è operata più volte al ginocchio, senza tuttavia riuscire a risolvere finora i problemi che gli impedivano di scendere in campo. La situazione si è protratta così a lungo, senza visibili miglioramenti, che nei mesi scorsi si era parlato anche di possibile ritiro di Ball, che ha solo 26 anni compiuti da poco.

Coach Billy Donovan, prima della partita contro Indiana di ieri notte, ha dichiarato: “Lonzo ha mostrato progressi, credo che il dolore che lo stava bloccando finora sia stato eliminato”. Ball è così potuto tornare a correre, primo passo verso un ritorno in campo che presumibilmente necessiterà ancora di qualche mese.

Nella sua ultima stagione disputata, la 2021-22, Lonzo Ball stava mantenendo 13.0 punti e 5.4 assist di media prima di operarsi la prima volta.