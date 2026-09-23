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Lonzo Ball si ritira? Lui smentisce: “È una notizia nuova anche per me”

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Nelle scorse ore alcune dichiarazioni di Lonzo Ball, fatte durante il podcast Ball in the Family che conduce insieme ai fratelli LaMelo e LiAngelo, avevano diffuso l’erronea idea che il giocatore avesse deciso di smettere con il basket, o almeno con quello NBA. “Sento di aver dato tutto alla pallacanestro e che tutto ciò che ho ricevuto dalla vita sia grazie ad essa. Sono grato per essere riuscito ad arrivare nella Lega e averci giocato 9 anni” aveva detto Lonzo, 28 anni.

Così la notizia è stata data da diverse fonti, comprese alcune autorevoli come Bleacher Report: pronta è arrivata però la risposta dello stesso giocatore su X. “Mi sono ritirato? È una notizia anche per me, perché sto aspettando ancora una chiamata… La stagione NBA è lunga” ha scritto Ball, che nella passata stagione ha indossato la maglia dei Cleveland Cavaliers disputando 35 partite.

Negli ultimi anni Lonzo Ball ha avuto parecchi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per oltre due stagioni: ha infatti disputato solo 70 partite dal 2022 al 2026, saltando per intero le stagioni 2022-23 e 2023-24. Lo scorso anno a Cleveland, il giocatore ha chiuso con 4.6 punti, 4.0 rimbalzi e 3.9 assist di media.

Francesco Manzi
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