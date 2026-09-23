Lonzo Ball si ritira? Lui smentisce: “È una notizia nuova anche per me”

Nelle scorse ore alcune dichiarazioni di Lonzo Ball, fatte durante il podcast Ball in the Family che conduce insieme ai fratelli LaMelo e LiAngelo, avevano diffuso l’erronea idea che il giocatore avesse deciso di smettere con il basket, o almeno con quello NBA. “Sento di aver dato tutto alla pallacanestro e che tutto ciò che ho ricevuto dalla vita sia grazie ad essa. Sono grato per essere riuscito ad arrivare nella Lega e averci giocato 9 anni” aveva detto Lonzo, 28 anni.

Così la notizia è stata data da diverse fonti, comprese alcune autorevoli come Bleacher Report: pronta è arrivata però la risposta dello stesso giocatore su X. “Mi sono ritirato? È una notizia anche per me, perché sto aspettando ancora una chiamata… La stagione NBA è lunga” ha scritto Ball, che nella passata stagione ha indossato la maglia dei Cleveland Cavaliers disputando 35 partite.

I retired? News to me lol cuz I’m still waiting for a call… NBA season long 🤷🏻‍♂️ — Lonzo Ball (@ZO2_) September 23, 2026

Negli ultimi anni Lonzo Ball ha avuto parecchi problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per oltre due stagioni: ha infatti disputato solo 70 partite dal 2022 al 2026, saltando per intero le stagioni 2022-23 e 2023-24. Lo scorso anno a Cleveland, il giocatore ha chiuso con 4.6 punti, 4.0 rimbalzi e 3.9 assist di media.