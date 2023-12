La guerra lanciata dalla Russia continua a seminare morte e devastazione in Ucraina. Una delle ultime vittime è Victor Kobzystyy, ex giocatore di basket.

Un drone russo si è abbattuto sulla sua casa di Lviv qualche ora fa, senza lasciargli scampo. Kobzystyy, 46 anni, aveva giocato per molti anni all’estero e con le più importanti squadre del suo Paese, rappresentando l’Ucraina negli Europei del 2001 e del 2005. Per lui anche un’esperienza al Budivelnyk come assistant coach, culminata con la vittoria del campionato. Nel raid condotto contro diverse città ucraine ci sarebbero almeno una ventina di morti e oltre 130 feriti.

Kobzystyy lascia un figlio di 20 anni, Oleksandr, attualmente impegnato in Serbia con la maglia del Mega MIS, una delle squadra che lanciano il maggior numero di talenti nell’area balcanica.