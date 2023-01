Malcolm Delaney torna in EuroLega? L’indizio arriva da lui stesso

Pronto un clamoroso ritorno a stagione in corso di Malcolm Delaney in EuroLega?

L’ex combo guard dell’Olimpia Milano è ancora free agent ma potrebbe presto tornare in pista. L’indizio lo dà il giocatore stesso, ovviamente da Twitter, piattaforma sulla quale è attivissimo.

Il giornalista italiano Edoardo Pollero lancia la suggestione di un suo approdo allo Zalgiris Kaunas, con l’obiettivo di aiutare i lituani a qualificarsi alle Final Four da padroni di casa. Poche ore dopo arriva il retweet di Delaney che aggiungere le emoji degli occhi, come a voler segnalare che ci sono novità all’orizzonte.

Qualche minuto dopo un altro tweet del giocatore. Un utente suggerisce che lo Zalgirsi non possa permettersi l’ingaggio di uno che “pensa solo ai soldi”, suggerendo che per questo motivo la destinazione più probabile per Delaney sarebbe la Cina. Arriva prontamente la risposta piccata di Delaney: “Se avessi pensato solamente ai soldi avrei firmato un contratto ad Agosto, a Settembre, Novembre o Dicembre. Ho avuto l’opportunità di firmare un sacco di volte. Invece sono a casa negli Stati Uniti a farmi gli affari miei, lasciatemi in pace”.

If I’m only cared about money I would have signed a deal in august, sept, Nov or Dec… I’ve had opportunities to sign plenty of times lol I’m minding my business at home in the USA. Let me live https://t.co/x0il1W4j53

— malcolm delaney (@foe23) January 6, 2023