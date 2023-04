Maxi rissa a Madrid, Yabusele rischia una squalifica a vita!

Dopo la più grande rissa mai vista nella storia dell’EuroLega, la domanda per gara-3 dovrebbe essere quanti giocatori di ciascuna squadra riusciranno a scendere in campo. Sicuramente il Real Madrid non potrà contare su Guerschon Yabusele per gara-3, ma nemmeno 4 e 5.

Considerato quanto accaduto, gli incidenti previsti dallo statuto disciplinare di EuroLeague possono essere considerati “gravi infrazioni”, che includono “l’aggressione fisica contro un membro del team arbitrale, un altro individuo, il pubblico, un tifoso o qualsiasi persona in generale”.

Per questo tipo di incidenti, le sanzioni sono le seguenti:

a) La sanzione pecuniaria da euro 30.001 a euro 280.000.

b) Divieto di accesso alle arene e/o partecipazione a competizioni, partite e/o manifestazioni di Euroleague Basketball per un periodo da uno a quattro anni.

c) Interdizione temporanea dalle competizioni di Euroleague Basketball per un periodo da uno a quattro anni o per tre o più partite.

d) Squalifica definitiva dalle competizioni di Euroleague Basketball.

Il giudice disciplinare indipendente di Euroleague Basketball esaminerà il rapporto degli arbitri e ovviamente il video per decidere le sanzioni, tuttavia spicca il famigerato bodyslam di Guerschon Yabusele con Dante Exum come vittima.

In teoria, il 27enne potrebbe anche essere squalificato a vita, ma considerando che si tratta di una sanzione estrema, la disposizione “b” sembra essere più appropriata. Del resto, considerando anche l’età del giocatore, il massimo di quattro anni di squalifica equivale praticamente a una squalifica a vita dalla massima competizione europea.

Il verdetto del giudice disciplinare sarà reso noto oggi.

