Zaljko Obradovic vuole calmare i tifosi del Partizan: “La questione deve finire qui”

Le immagini della furiosa rissa tra i giocatori di Real Madrid e Partizan Belgrado stanno facendo il giro del mondo, mentre si attende la decisione dell’EuroLega su sanzioni ed esito di Gara-2, interrotta con ancora oltre un minuto da giocare. Quel che però preoccupa l’EuroLega è anche Gara-3, che si disputerà martedì prossimo a Belgrado. Conoscendo il tifo serbo, caldissimo, l’accoglienza per il Real sarà rumorosa, per non dire pericolosa. C’è già chi teme ripercussioni sui giocatori coinvolti nella rissa, come Gerschon Yabusele, già minacciato di morte sotto gli ultimi post pubblicati su Instagram da innumerevoli fans del Partizan. A calmare gli animi ci vuole però pensare Zeljko Obradovic, coach di Belgrado ed allenatore del Real negli anni ’90.

Obradovic, in conferenza stampa, ha chiesto a tutti i tifosi del Partizan di evitare comportamenti aggressivi nei confronti dei giocatori avversari, quando il Real Madrid andrà in trasferta a Belgrado.