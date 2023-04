Ufficiale: il Qatar organizzerà i Mondiali del 2027

La Qatar Basketball Federation (QBF) si è ufficialmente aggiudicata i diritti per organizzare la FIBA Basketball World Cup 2027, con tutte le partite del prestigioso torneo che si giocheranno nella città di Doha.

Some big FIBA Basketball World Cup host news 🤩 📍 @FIBAWWC 2026 ➡️ Berlin, Germany 🇩🇪

📍@FIBAWC 2027 ➡️ Doha, Qatar 🇶🇦 pic.twitter.com/M0z1hVsf61 — FIBA (@FIBA) April 28, 2023

Nel prendere la decisione, il consiglio centrale della FIBA è rimasto colpito dall’offerta e in particolare dagli elementi relativi alla natura geografica compatta, alla flessibilità unica con la programmazione delle sedi dei tornei per rendere più felici i tifosi, nonché all’enfasi sulla sostenibilità.

Una delle destinazioni meglio collegate al mondo, la capitale del Qatar, Doha, ha voli diretti dalla maggior parte dei potenziali paesi partecipanti, mentre la metropolitana e la rete di trasporto pubblico recentemente rinnovate collegano tutte le sedi, fornendo un servizio di prima classe per tutti i visitatori.

Con tutte le squadre che giocano nella stessa città, i tifosi possono pianificare tutto con largo anticipo e vivere un’esperienza unica poiché ogni sede si trova a 30 minuti dall’altra.

Inoltre, tutte le location che verranno utilizzate per l’evento maschile di punta della FIBA sono già state costruite, mentre le tecnologie verdi ampiamente utilizzate aiuteranno a rendere la Coppa del mondo di pallacanestro FIBA 2027 come evento a emissioni zero.

