Mercato NBA: Irving e Westbrook cambiano agente, qualcosa bolle in pentola

Strano valzer di agenzie nelle ultime ore che dà diversi indizi sulle prossime mosse di mercato della NBA.

Kyrie Irving con Kanye West

Kyrie Irving è stato immortalato a colloquio con Jaylen Brown e il rapper Kanye West. Negli ultimi mesi l’agenzia di marketing di West sta crescendo molto e Brown è proprio uno degli ultimi entrati nella sua scuderia, probabile dunque che a breve il cantante possa iniziare a occuparsi anche degli interessi commerciali del giocatore dei Nets. Possibile però che il rapporto non riguardi solo il marketing ma sconfini anche nel lato sportivo? Irving dallo scorso Marzo non è più rappresentato dalla Roc Nation di Jay-Z ma dalla matrigna Shetellia Riley, ora sta cercando appoggio in West e nei suoi collaboratori per gestire la fase che potrebbe portarlo a cambiare maglia?

Russell Westbrook cambia agente

Le indiscrezioni corrono veloci ma non come quelle riguardo Russell Westbrook che viaggiano a velocità supersonica. Il giocatore dei Lakers si è separato dal suo procuratore storico, Thad Foucher, che lo ha assistito fin dal suo esordio in NBA. L’agenzia Wasserman ha rilasciato un comunicato in cui spiega i motivi del divorzio e svela quale potrebbe essere il futuro di Westbrook. In sostanza l’entourage pensa che la migliore soluzione per Westbrook sia cercare di rilanciarsi in gialloviola sfruttando l’arrivo di Darvin Ham in panchina. Il giocatore, però, sembra non volerne sapere e pare intenzionato a entrare in uno scambio, anche approdando in una squadra non gradita per poi trovare un accordo tramite buyout, rinunciare a grossa parte dei 47 milioni garantiti dal suo ultimo anno di contratto e poi firmare da free agent in una piazza dove riscattarsi. Una operazione del genere, secondo l’agenzia, farebbe scendere ancora il valore del giocatore, sia sotto l’aspetto economico (in vista dei prossimo contratti) che per quanto riguarda la considerazione degli addetti ai lavori. Da qui il divorzio che è un indizio molto concreto riguardo il prossimo addio di Westbrook ai Lakers.

Lo zampino di Rich Paul

L’episodio è stato commentato su Twitter da LeBron James e dal suo potentissimo agente, Rich Paul. Tweet che negli Stati Uniti molti hanno interpretato come lo “zampino” della Klutch Sports (l’agenzia di Paul) nell’orchestrare la trade per portare Westbrook lontano da Los Angeles.