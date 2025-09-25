Miikka Muurinen è in cerca di una squadra dopo l’esaltante Europeo: le opzioni

Le buone prestazioni a EuroBasket 2025 hanno acceso i riflettori su Miikka Muurinen, giovane lungo finlandese che si è fatta notare per grandissimi atletismo ed energia. Con 6.6 punti di media e il 60% al tiro, Muurinen ha dimostrato di poter incidere anche contro avversari di alto livello nonostante fosse il giocatore più giovane di tutto l’Europeo, guadagnandosi l’attenzione di diversi club europei. Il finlandese è infatti nato nel 2007, da un paio di anni si è trasferito negli USA dove ha proseguito la sua formazione cestistica al liceo, prima con la Sunrise Christian Academy e successivamente con l’AZ Compass Prep. Il talento e i progressi messi in mostra gli hanno garantito una valutazione a 5 stelle che dovrebbe aprirgli le porte per una selezione al primo turno del Draft NBA 2027, magari in Lottery. Mancano però ancora due anni e Muurinen non sembra voler attendere, cercando subito un contratto da professionista fuori dagli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Mozzart Sport, tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Partizan Belgrado. Gli arrivi di Jabari Parker e Dylan Osetkovski hanno aumentato il talento e la versatilità, ma entrambi non sono centri puri. L’inserimento di un profilo come Miikka Muurinen rappresenterebbe quindi un investimento in prospettiva, con la possibilità di crescere in un contesto competitivo come quello di EuroLega.

Il suo agente, Teddy Archer, ha confermato che il giocatore sta valutando diverse opzioni: Europa, Australia o anche la NCAA negli Stati Uniti. La scelta non è ancora stata presa, ma novità concrete potrebbero arrivare nei prossimi giorni.