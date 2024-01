Milwaukee Bucks, colpo di scena: ESONERO per Adrian Griffin

È ironico che la prima panchina a saltare nella stagione NBA sia proprio quella della squadra col secondo miglior record della Lega, ma i Milwaukee Bucks poco fa hanno deciso di licenziare coach Adrian Griffin. L’allenatore, alla prima esperienza da head coach, era arrivato in estate proprio col benestare di Giannis Antetokounmpo ma negli ultimi tempi il greco, così come altri giocatori dei Bucks, avrebbe perso fiducia in lui.

There have been steady rumblings for weeks in NBA circles that several Bucks veterans, including Giannis, had lost faith in Griffin. What appeared to be smart hire last spring just never worked out.

— Chris Mannix (@SIChrisMannix) January 23, 2024