Nuovi problemi per la famiglia Porter: un altro fratello, Jevon, è stato arrestato

Di recente diversi membri della famiglia di Michael Porter Jr stanno avendo a che fare con la legge. Prima era stato Coban, arrestato e poche settimane fa condannato a 6 anni di carcere per omicidio stradale, aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Successivamente Jontay, non finito in galera ma squalificato a vita dalla NBA per scommesse su sé stesso e sulla sua squadra, i Raptors, vietate ovviamente dal regolamento della Lega.

Infine nelle scorse ore Jevon Porter, uno dei fratelli minori di Michael, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, fortunatamente senza danni a sé stesso o a terzi. Lo ha riportato Marc Sallinger di 9News. Il ragazzo è stato portato al commissariato, ma successivamente rilasciato senza essere messo in cella.

Jevon Porter ha 20 anni e finora ha giocato a Pepperdine, università di Divion I, trasferendosi proprio in queste settimane a Loyola Marymount per la prossima stagione. Jevon ha appena concluso la sua seconda stagione al college con 16.2 punti e 5.9 rimbalzi di media.

La famiglia di Michael Porter Jr è piuttosto numerosa: la stella dei Denver Nuggets ha 4 fratelli e 3 sorelle. Nell’ultimo mese, ben 3 fratelli su 4 sono finiti nei guai o con la giustizia o, nel caso di Jontay, con la NBA. Tutti e 8 i fratelli giocano o giocavano a basket, finora solo Michael e Jontay sono arrivati in NBA.