Tristan Thompson positivo all’anti-doping: arriva la squalifica

Tristan Thompson è stato fermato dopo un recente controllo anti-doping della NBA: il lungo dei Cleveland Cavaliers è stato trovato positivo all’ibutamoren e al SARM LGD-4033. Come punizione, la NBA ha squalificato Thompson per 25 partite.

NBA says Tristian Thompson tested positive for ibutamoren and SARM LGD-4033. https://t.co/HmZ6MhHgFR

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 23, 2024