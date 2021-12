Minucci a BU: “Bianchi mi è costato 21 giorni di arresti domiciliari! Janning, allenati di più e smettila di scrivere sciocchezze…”

Riceviamo a pubblichiamo la seguente nota a firma dell’ex presidente e direttore della Mens Sana Siena, Ferdinando Minucci:

Egregio direttore,

in relazione alla pronta e apprezzata presa di posizione sul tweet dell’ex giocatore Mensanino Janning, da lei prontamente cancellato, vorrei precisare quanto segue:

come certamente saprà, per le note vicende legate all’inchiesta Time Out, così denominata dalla guardia di finanza di Siena, mi sono dimesso da presidente della GLORIOSA Mens Sana Basket spa (la vera MSB) a dicembre 2012. Mi assumo la responsabilità di aver scelto il giocatore ma non di averlo messo sotto contratto, compito questo spettante al nuovo presidente, né tantomeno aver gestito la parte amministrativa della società passata nelle sapienti mani del liquidatore Egidio Bianchi, personaggio che si è meritato molta parte del mio libro “MEMORIE SOSPETTI BUGIE”. Per chi non lo avesse letto le false dichiarazioni di Bianchi mi sono costate 21 giorni di arresti domiciliari e le dimissioni da Presidente di Lega, ruolo che proprio Egidio Bianchi andrà a ricoprire.

Per tornare a Matt Janning la sua intempestiva e errata uscita, probabilmente suggerita da cattivi consiglieri, merita il diritto all’oblio, come, purtroppo, il suo tiro sbagliato che ci è costato l’ottavo titolo consecutivo il nono in 11 anni. Un consiglio da

dirigente: Matt allenati di più e smetti di scrivere sciocchezze.

Ferdinando Minucci