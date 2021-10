NBA – Atlanta, coach McMillan paragona Trae Young a una leggenda del gioco

L’allenatore degli Atlanta Hawks, Nate McMillan, si è lanciato in un ardito paragone che vede protagonista Trae Young.

Il coach di Atlanta ha paragonato la sua stella addirittura a Michael Jordan, dimostrando di avere grandissima fiducia in Young. In realtà però il paragone non è un complimento incondizionato perché pone l’accento su un difetto comune dei due.

Trae prova a prendersi gli stessi tiri che tenta in avvio. Non è uno che si preoccupa delle condizioni esterne, è un po’ come Michael Jordan nei primi anni di NBA. È una fuoriserie ma macchine del genere non si guidano sempre allo stesso modo, devi adattare lo stile alle condizioni meteo. Pian piano anche lui, come MJ, inizierà a fidarsi dei compagni e magari vincerà dei titoli.

