NBA – Botta e risposta a distanza fra Baron Davis e Stephen Curry: quali sono gli Warriors più forti?

All’interno del mondo NBA è nato un botta e risposta a distanza fra Baron Davis e Stephen Curry riguardo quale sia stata la versione migliore dei Golden State Warriors.

I risultati ottenuti fanno pendere l’ago della bilancia dalla parte della versione più recente degli Warriors ma il Barone non la pensa così, avendo dichiarato a NBC Sports che la sua squadra, con Al Harrington, Monta Ellis e Jason Richardson avrebbe messo in difficoltà quella allenata da Kerr.

La risposta di Curry non si è fatta attendere ed è servita a puntualizzare.

Steph on Baron Davis saying We Believe would beat the champion Warriors with KD: “I expect nothing less from BD … BD was nice. Don’t get me wrong. BD was nice. But he probably wouldn’t be a good GM if he thinks that.”

— Marcus Thompson (@ThompsonScribe) March 30, 2021