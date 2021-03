NBA – L’inattesa chiamata di LeBron James che costa molto cara a Anthony Davis

LeBron James e Anthony Davis non possono scendere in campo con i Los Angeles Lakers per colpe dei rispettivi infortuni. I due perciò hanno molto più tempo libero (al netto dei trattamenti e degli allenamenti che comunque svolgono quotidianamente per accelerare il processo di recupero) e devono trovare metodi alternativi per mantenere il loro affiatamento.

AD è un grande amante dei videogiochi e qualche giorno fa stava facendo una partita online a Call of Duty, in compagnia di Dennis Schroeder. Proprio mentre i due si trovavano con il joypad in mano, è arrivata a Davis una video-chiamata di LeBron James, prontamente registrata e messa in rete da un utente.

LeBron calls AD while he’s playing COD mid-game lol pic.twitter.com/RzgPap9B5n — pickuphoop (@pickuphoop) March 30, 2021

Nessun contenuto scandalistico, semplicemente una chiacchierata fra compagni di squadra che però è costata una uccisione a Davis.

Fonte: Clutch Points

