NBA e FIBA creano un nuovo campionato, la Basketball Africa League

La Basketball Africa League (BAL) ha annunciato oggi che la prima storica stagione che inaugurerà la competizione avrà il suo via il 16 maggio 2021, alla Kigali Arena di Kigali, Rwanda, con 12 squadre del continente africano che saranno al via della nuova lega professionistica. La BAL, una partnership tra la Federazione Internazionale della Pallacanestro (FIBA) e la National Basketball Association (NBA), costruisce sulle fondamenta delle competizioni per club organizzate nel continente dal FIBA Regional Office Africa, e rappresenta la prima collaborazione della NBA nell’organizzare una lega al di fuori del Nord America. Le prime BAL Finals si svolgeranno domenica 30 maggio 2021.

La BAL ha messo a punto un robusto protocollo di salute e sicurezza per le 12 squadre ed il personale che viaggerà verso il Rwanda, secondo le direttive della World Health Organization e degli Africa Centres for Disease Control and Prevention, con la consulenza di esperti in salute pubblica.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti del fatto che la stagione inaugurale della Basketball Africa League si terrà nella Kigali Arena, una struttura di livello mondiale,” ha dichiarato il Presidente della BAL, Amadou Gallo Fall. “Attraverso la BAL, sarà creata una piattaforma per i talenti provenienti da tutto il continente per dimostrare il proprio valore ed ispirare i fan di tutte le età. Inoltre, la pallacanestro diverrà un mezzo per la crescita economica del continente e metterà alla luca la vibrante cultura sportiva africana.”

“Siamo estremamente felici di poter annunciare la tanto attesa prima stagione della BAL,” ha dichiarato il Presidente di FIBA Africa e del BAL Board, Anibal Manave. “FIBA e la NBA hanno lavorato insieme per sviluppare protocolli che proteggeranno la salute e la sicurezza di tutti gli atleti, gli allenatori e gli arbitri. L’esperienza maturata nell’ospitare le qualificazioni a FIBA AfroBasket 2021 in Rwanda alla fine dell’anno scorso contribuirà a rendere la stagione inaugurale della BAL sicura e di successo.”

Il format

La lega ha anche annunciato oggi un format della competizione rivisto per la stagione inaugurale, che vedrà un totale di 26 partite da disputare alla Kigali Arena. La competizione inizierà con una fase a gironi da 18 partite, in cui le 12 squadre saranno divise in tre gruppi da quattro squadre l’uno. Durante la fase a gironi, ogni squadra affronterà le alte tre del proprio gruppo una volta. Le migliori otto squadre della prima fase si qualificheranno per i playoffs, che si svolgeranno con gare ad eliminazione diretta in tutti e tre i round.

Le partecipanti

Di seguito i 12 club da 12 nazioni africane che si affronteranno della prima stagione della Basketball Africa League:

*Campione della propria lega nazionale

**Partecipazione ottenuta attraverso un BAL qualifying tournament

I campioni delle leghe nazionali in Angola, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal e Tunisia hanno ottenuto la propria partecipazione alla stagione inaugurale. Le altre sei squadre – che provengono da Algeria, Camerun, Madagascar, Mali, Mozambico e Rwanda, hanno strappato il proprio pass attraverso i tornei di qualificazione alla BAL che sono stati organizzati dal FIBA Regional Office Africa nel continente a fine 2019.

I gironi ed ulteriori dettagli sulla Basketball Africa League saranno annunciati in una data successiva.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.