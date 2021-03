La Lega Basket alza la voce: “Noi e FIP pronti a dare battaglia per i ristori”

Si è svolta oggi in videoconferenza la Assemblea della Lega Basket Serie A.

Il Presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club la situazione relativa alle richieste presentate al Governo in tema di ristori per le spese sanitarie sostenute per l’attività agonistica e per la carenza di liquidità generata dalla assenza di pubblico nei palasport. Ha poi riportato quanto è stato discusso in occasione del Consiglio Federale della FIP la scorsa settimana.

L’Assemblea ribadisce la sua preoccupazione non solo per la mancata approvazione da parte del Governo di misure specifiche in tema di ristori, richieste già avanzate e dettagliate da molti mesi, ma anche per la generale sottovalutazione degli enormi sforzi economici che le squadre della Serie A stanno sostenendo in questa stagione per garantirle regolarità e competitività ed al contempo portarla a termine secondo quanto stabilito dai Regolamenti in essere. Sforzi che hanno pesantemente inciso sui bilanci dei club costringendo le loro proprietà, oggi o nell’immediato futuro, ad interventi straordinari per fronteggiare una situazione di grave emergenza economico finanziaria.

A questo riguardo la Assemblea prende atto con soddisfazione della volontà della Federazione Italiana Pallacanestro di affiancare le Società a livello politico nella loro fondamentale battaglia per ricevere aiuti diretti e indiretti dal Governo, ma anche a valutare insieme specifiche iniziative di settore che, come già avvenuto da parte di altra Federazione, possano assistere i club a trovare nel mercato strumenti idonei a consentire un almeno parziale recupero dei costi affrontati in questa stagione, i cui effetti si sentiranno anche in quelle prossime. Auspichiamo quindi la adozione di adeguati supporti in grado di salvaguardare e sostenere le società professionistiche per continuare ad affrontare la emergenza sanitaria e proseguire la propria attività, messa gravemente a rischio dalla perdurante mancanza degli introiti da botteghino.

L’Assemblea ha poi iniziato la analisi del Manuale per la concessione delle licenze nazionali professionisti: si tratta di uno strumento in grado di consolidare progressivamente le strutture societarie dei club.

Ufficio Stampa LegaBasket

