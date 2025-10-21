NBA Europe, sempre più concreta l’idea di una franchigia a Milano con il Milan in prima linea

NBA Europe è un progetto sempre più concreto, man mano che passano le settimane. In questi giorni i dirigenti NBA erano nel nostro continente per vari incontri esplorativi e nelle scorse ore il vice commissioner, Mark Tatum, ha ammesso che per iniziare la nuova Lega si guarderà a Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia. Per quest’ultima le voci si susseguono da mesi, tra quelle che parlano di una franchigia a Milano e chi invece sostiene che Roma sia la destinazione più probabile.

Il capoluogo lombardo ha però un alleato potente: Gerry Cardinale, CEO di RedBird e proprietario dell’AC Milan. Nei mesi scorsi era già stato raccontato come l’imprenditore americano fosse interessato al progetto NBA e come potesse scaturirne una squadra di basket proprio come braca del Milan. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, questa idea si sta facendo ora sempre più concreta: Adam Silver, commissioner NBA, nelle scorse ore ha partecipato ad un’assemblea di RedBird, testimoniando il forte interesse di Cardinale nel progetto.

La partenza di NBA Europe è prevista per il 2027: due anni per tirare le fila di un progetto che si promette di rivoluzionare il basket europeo. L’AC Milan non è l’unica squadra milanese interessata: anche l’Inter, sempre come scritto dalla Gazzetta, sarebbe alla finestra, anche se più defilata. Come i rossoneri, anche i nerazzurri sono di proprietà di un fondo di investimento americano, Oaktree.