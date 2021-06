NBA – Kawhi Leonard dominante: sarà gara 7 fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks

Servirà gara 7 per decidere la serie fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, probabilmente la più avvincente fra quelle del primo turno.

Con i Clippers spalle al muro e il match point casalingo per i Mavs, sale in cattedra Kawhi Leonard che trascina i suoi alla “bella”. Nella vittoria 104-97 di gara 6, partita da assoluto dominatore per l’ex Spurs con 45 punti, 6 rimbalzi, 3 assist, 5/9 dall’arco e un complessivo 18/25 al tiro. La sua miglior prova realizzativa di sempre nei playoff. Preziosissimo anche il supporto di Paul George (20, 13 rimbalzi e 6 assist), oltre a quello di Reggie Jackson con 25+9+4.

Dall’altra parte non basta il solito Luka Doncic con 29 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Bene Hardway con 23 così come Marjanovic (12+9 in 17 minuti) ma la grande delusione è Porzingis. Per il lettone solamente 7 punti con altrettanti tiri dal campo.

Si deciderà perciò tutto in gara 7 ma è chiaro che il quarto periodo (finito 31-20) ha spostato l’inerzia della serie dalla parte dei biancorossi che invece erano arrivati a un passo dal baratro. Ora la partita decisiva, da giocare allo Staples Center domani (6 Giugno) alle 21:30 ora italiana.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.