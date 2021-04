NBA – Kevin Love torna a parlare della famosa stoppata di LeBron James su Iguodala

Probabilmente è la giocata più nota nella storia recente della NBA. Parliamo della stoppata in recupero di LeBron James su Andre Iguodala nel finale di gara 7 delle Finals 2016.

Quella chase down fu decisiva per la vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Golden State Warriors. A distanza di quasi cinque anni è rimasta impressa nella mente di un altro dei protagonisti, Kevin Love.

Stavo tornando in difesa e vedevo JR Smith che rincorreva Iguodala. Poi però si è spostato per consentire a LeBron di decollare e inchiodare la palla al tabellone, me lo ricordo benissimo. Probabilmente l’ho vista dall’angolazione migliore possibile, penso che sia la miglior giocata difensiva di tutti i tempi. Quella sera ci sono state tante azioni importanti ma non so come sarebbe andata a finire senza quella stoppata. È stata l’ennesima traccia lasciata nella storia di questo sport da uno che probabilmente è il miglior giocatore di sempre.