NBA – Philadelphia 76ers, Embiid ci mette la faccia per Ben Simmons: “È ancora un fratello”

Il caso Ben Simmons continua a tenere banco in casa Philadelphia 76ers. L’australiano al momento non è a disposizione di Doc Rivers, dopo aver confessato di avere un blocco mentale che gli impedisce di giocare.

La franchigia da un lato prova a scambiarlo ma dall’altro sta cercando di recuperarlo. E i compagni sembrano essere dalla parte dell’australiano, come esplicitato da Tobias Harris su Twitter.

And we’ll respect his privacy and space during this time. When he’s ready, we will embrace our brother with love and handle our business on the court. That’s it, that’s all. https://t.co/eardjmQbz8

