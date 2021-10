Si è concluso poco fa l’incontro tra Ben Simmons, Doc Rivers e i compagni dei Philadelphia 76ers previsto per oggi. L’australiano, dopo i tanti problemi delle ultime settimane, aumentati a dismisura in questa settimana, ha ammesso di doversi prendere le proprie responsabilità, secondo Shams Charania. Simmons non ha ancora giocato una partita con i Sixers in questa stagione e lunedì è stato cacciato dall’allenamento per il suo comportamento indisponente.

Il ritorno in campo di Simmons, anche dopo questo incontro, non sarà comunque imminente. Il giocatore avrebbe infatti confessato a staff e compagni di “non essere ancora mentalmente pronto” a tornare a giocare e che “gli servirà del tempo”. Per ogni partita che salterà, Simmons non verrà pagato e nei giorni scorsi era stato riportato che avesse già perso 1.4 milioni di dollari più relative multe. Nelle scorse ore Daryl Morey aveva dichiarato di non avere fretta nella cessione di Simmons, avvisando che addirittura questa situazione potrebbe protrarsi per tutti e quattro gli anni di contratto che ha ancora il giocatore. Secondo Adrian Wojnarowski, è improbabile che resistano così tanto ma i Sixers potrebbero portare avanti questo braccio di ferro almeno per tutta la stagione in corso.

Sources: Ben Simmons spoke to Doc Rivers, Joel Embiid and entire 76ers team today and accepted everyone needs to take responsibility, including himself — but Simmons informed them all that he’s not mentally ready to play yet and needs time. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 22, 2021