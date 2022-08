NBA – Shaquille O’Neal attacca duramente Kevin Durant dopo la richiesta di trade

Shaquille O’Neal ha attaccato duramente Kevin Durant dopo la sua richiesta di trade per lasciare i Brooklyn Nets.

Shaq non è uno con molti peli sulla lingua e ha espresso chiaramente la sua opinione riguardo l’argomento più chiacchierato nelle ultime settimana in NBA: la richiesta di cessione avanzata da Kevin Durant.

In generale all’interno della lega la presa di posizione di KD non ha riscosso molti consensi, anzi da più parte, a partire dal commissioner Adam Silver, sono arrivate delle critiche. O’Neal si colloca su questa lunghezza d’onda, di fatto dando del codardo a Durant durante un intervento nel podcast The Rich Eisen Show, ripreso da ClutchPoints.

“When you put a house together, you should live in it…You, as a leader, should make it work, but you don’t want to make it work, I guess…You know he’s probably trying to get to a contender. It’s easier that way.”

