Adam Silver durissimo contro Kevin Durant per la richiesta di trade

La richiesta di trade avanzata da Kevin Durant ai Brooklyn Nets sta facendo discutere moltissimo nel mondo NBA.

L’atto di forza di KD non è piaciuto per niente al commissioner Adam Silver, anche perché il giocatore aveva da poco firmato un ricco rinnovo di contratto. Silver si è espresso duramente contro atteggiamenti del genere che aprono un altro capitolo della diatriba fra giocatori e lega nella gestione dei rapporti di forza, un argomento che ha portato a diverse frizioni tra le parti in questi anni.

Il rapporto tra franchigie e giocatori deve essere biunivoco. Le squadra offrono agli atleti sicurezze economiche solidissime e tante garanzie perciò ci si aspetta che loro rispettino gli accordi. Ci sono sempre state conversazioni fra giocatori, procuratori e dirigenti ma non ci piacciono le richieste di scambi e situazioni che si evolvono in questo modo. Si tratta di uno dei problemi che abbiamo intenzione di affrontare a breve, quando ci siederemo a tavolino con gli atleti e l’Associazione Giocatori per discutere il nuovo contratto collettivo. Non mi piacciono queste cose.

Fonte: Associated Press