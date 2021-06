NBA – Tutti i record negativi stabiliti da Phoenix Suns e Los Angeles Clippers in gara 4

I Phoenix Suns hanno vinto 80-84 gara 4 delle finali della Western Conference contro i Los Angeles Clippers.

Una partita di certo non ricca di canestri, sporca e molto combattuta, come è lecito aspettarsi quando si gioca per obiettivi così importanti.

I 164 punti segnati in totale sono il minimo di questa stagione NBA. In questa post season non era mai successo che nessuna delle due squadre arrivasse a 85, cosa che non accadeva da cinque anni.

Nessuna delle due squadre ha superato il 36% dal campo come non succedeva dal 2013 nella serie fra Knicks e Pacers. I Clippers hanno segnato solamente 36 punti e hanno totalizzato 18 errori dall’arco (4/22): entrambi i dati sono i peggiori nella storia della franchigia ai playoff.

Ma non finisce qui. Solamente 9 triple sono state segnate nel complesso dalle due squadre, minimo stagionale in tutta la NBA. Ci sono stati lunghi momenti di stallo, specialmente nel quarto periodo con 16 tiri sbagliati consecutivamente e quattro minuti senza canestri.

Di tutto ciò ne ha approfittato DeAndre Ayton, capace di catturare ben 22 rimbalzi anche grazie ai molti errori al tiro. Meglio di lui, nella storia dei Suns, solamente Charles Barkley, arrivato a 23 e a 24.

Curioso poi il dato relativo alla durata reale delle ultime fasi di partita. Sono serviti ben 21 minuti per giocare gli ultimi 65 secondi della partita.

