Negli ultimi giorni sia Boston che Dallas che Portland hanno messo fine alla propria ricerca dei rispettivi coach. Restano dunque tre panchine vacanti in NBA: quelle di Orlando Magic, New Orleans Pelicans e Washington Wizards. I prossimi a colmare il vuoto in panchina potrebbero essere proprio i Magic. Secondo Shams Charania, Orlando starebbe studiando la candidatura di uno dei giocatori più importanti della sua storia: Penny Hardaway.

Penny Hardaway, che ora ha 49 anni, ha giocato ad Orlando dal 1993 al 1999, arrivando alle Finals al fianco di Shaquille O’Neal. Attualmente è da tre anni allenatore di Memphis in NCAA ed ha guadagnato un’ottima reputazione nello sviluppo di giovani giocatori e nella capacità di tessere rapporti con loro. Potrebbe quindi essere l’ideale per un roster giovane come quello dei Magic, che finora non hanno fatto trapelare granché sulle loro ricerche. Altri nomi accostati ad Orlando sono quelli di Kenny Atkinson e Becky Hammon, ma la dirigenza avrebbe fatto colloqui anche a Willie Green (assistente ai Suns), Charles Lee (assistente ai Bucks) e nei prossimi giorni anche a Wes Unseld Jr (assistente ai Nuggets).