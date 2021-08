NBA – Un altro rinnovo: Lou Williams resta agli Atlanta Hawks

Un altro veterano NBA trova collocazione restando nella sua ultima squadra.

Lou Williams giocherà ancora per gli Atlanta Hawks, dopo averli aiutati a raggiungere le finali della Eastern Conference.

Williams, arrivato a stagione in corso dai Los Angeles Clippers, è stato una pedina importante nello scacchiere degli Hawks e il prossimo anno proverà a fare uno step in più. In squadra ritroverà John Collins che ha rinnovato di recente il suo accordo con Atlanta.

Free agent guard Lou Williams has agreed to a deal to return to the Atlanta Hawks, his agent Wallace Prather of @parlay_se tells @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2021