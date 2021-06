Olimpia Milano e Virtus Bologna arrivano alla finale Scudetto da imbattute nei playoff

L’ultima volta che due squadre sono arrivate in Finale senza sconfitte nei playoff è stato nella stagione 2003/04 quando Montepaschi Siena e Fortitudo Bologna sono arrivate a contendersi lo scudetto senza aver mai perso una partita nelle due fasi precedenti. Siena aveva superato Varese e Pesaro per 3-0 mentre la Skipper Fortitudo Bologna aveva affrontato Roma e Treviso. In finale la Montepaschi Siena regolò poi la Skipper Bologna per 3-0 chiudendo un playoff senza sconfitte.

E’ la nona volta che prima e terza del tabellone si affrontano in finale: fino ad ora sette vittorie per la meglio qualificata con solo Milano che nella stagione 1981/82 è riuscita a ribaltare il fattore campo superando Pesaro nella finale per 2 gare a 0.

Ufficio Stampa LBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.