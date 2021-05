Olimpia Milano, il grande giorno alle porte: -1 alla semifinale di EuroLega con il Barcellona

Il giorno atteso 29 anni sta per arrivare. Venerdì 28 maggio e a Colonia, alla Lanxess Arena, alle ore 21:00 (diretta su Discovery+ ed Eurosport Player), l’Olimpia gioca la sua semifinale di EuroLeague contro il Barcellona, la squadra che ha vinto la stagione regolare e contro cui ha perso due volte nel corso dell’anno anche se in circostanze e modi differenti. Ambedue le squadre si sono qualificate vincendo le rispettive serie di playoff 3-2: l’Olimpia l’ha fatto difendendo il proprio campo, il Barcellona ha rimediato alla sconfitta interna di Gara 1 contro lo Zenit andando a vincere Gara 3 in trasferta. Milano ha anche vinto le ultime nove partite di campionato pur avendo dovuto rimediare ad una serie di acciacchi, l’ultimo ha colpito Kevin Punter, fermo nella gara di lunedì scorso contro Venezia.

IL BARCELLONA – In termini numerici ha la miglior difesa di EuroLeague. Ha tenuto le avversarie a 72.8 punti per gara e al 43.7% dal campo. Il numero chiave potrebbe essere 70, nel senso che quando ha tenuto le avversarie sono i 70 punti segnati, il Barcellona ha vinto 10 volte su 11. Ma potrebbe essere 80 perché quando ha subito più di 80 ha perso sei volte su otto. La difesa del Barcellona è anche quella che forza il maggior numero di palle perse avversarie. In compenso è stata anche la squadra che ha perso più palloni e in questo la differenza con le statistiche di Milano è stridente. Otto giocatori hanno esperienza di Final Four, il Coach Sarunas Jasikevicius da giocatore le ha addirittura vinte con quattro squadre diverse. Pau Gasol ha giocato tre Finali NBA con i Lakers, due volte le ha vinte.

L’OLIMPIA – La caratteristica migliore è stata la disciplina nel gestire la palla che a sua volta ha poi generato buoni tiri da tre. Milano ha perso 11.0 palloni per partita, prima assoluta in tutta l’EuroLeague, il dato migliore nelle ultime tre stagioni della competizione, nessuna squadra esclusa. La circolazione di palla ha permesso all’Olimpia di costruire la seconda miglior percentuale di tiro da tre di tutta l’EuroLeague, la migliore tra le squadre che hanno giocato i playoff. Il 41.0% è primato di club. Infine, l’Olimpia è anche la migliore delle finaliste dalla lunetta, con l’81.8%.

I PRECEDENTI VS. FC BARCELLONA – Nei 22 precedenti, il Barcellona comanda 13-9, 10-6 nell’era EuroLeague. Nel 2014 l’Olimpia si impose con un clamoroso 91-63 ispirato dai 24 punti di Alessandro Gentile e inflisse al Barcellona la peggiore sconfitta europea dal 2007 interrompendo una striscia di 24 vittorie consecutive nelle Top 16. Tre anni fa l’Olimpia vinse ambedue le partite, la prima in casa 78-74 con 19 punti di Jordan Theodore e la seconda in trasferta 83-81 con canestro decisivo di Dairis Bertans. Andrew Goudelock segnò 20 punti, Arturas Gudaitis 16 con 7/7 dal campo. Lo scorso anno, l’Olimpia con un clamoroso quarto quarto da 31-12 ha battuto il Barcellona 93-80 con 17 punti e sette assist di Rodriguez, 16 punti e otto rimbalzi di Micov, 14 punti di Luis Scola. Nella partita di ritorno il Barcellona ha vinto 84-80 con 26 punti e nove assist di Malcolm Delaney che giocava per la squadra blaugrana. Quest’anno, il Barcellona ha vinto in casa 87-71, rimontando nell’ultimo quarto con un parziale di 27-10, e poi si è ripetuto a Milano imponendosi 72-56.

LA BARCELLONA CONNECTION – L’ex di turno è Malcolm Delaney che l’anno passato ha giocato nel Barcellona, con 26 presenze in EuroLeague e 266 punti segnati. Cory Higgins ha vinto l’EuroLeague con Sergio Rodriguez e Kyle Hines al CSKA Mosca. Nikola Mirotic ha giocato con Sergio Rodriguez al Real Madrid. Nella stagione 2010/11 tutti e due sono stati allenati da Ettore Messina. Il coach del Barcellona, Sarunas Jasikevicius, ha allenato Zach LeDay la passata stagione allo Zalgiris Kaunas. Malcolm Delaney e Victor Claver hanno giocato insieme anche alla Lokomotiv Kuban giocando le Final Four del 2016.

PLAYER NOTES – Kevin Punter ha avuto una palla rubata in 11 delle ultime 12 partite e ha centrato 45 degli ultimi 47 tiri liberi tentati, ha fatto 17/18 nei playoff. E’ a sei triple segnate dalle 100 in carriera. Vlado Micov dopo aver superato quota 700 rimbalzi in carriera ha raggiunto anche i 300 in maglia Olimpia. Sergio Rodriguez ha superato i 1.400 assist in carriera e i 300 in maglia Olimpia. Si trova a otto triple dalle 500 in carriera e ha segnato esattamente 700 punti in maglia Olimpia. Zach LeDay ha una striscia di 21 tiri liberi a segno ed è a meno 34 dai 1.000 punti in carriera. Malcolm Delaney ha segnato 1465 punti, a meno 35 dai 1500. Inoltre, è quattro recuperi dai 100. Shavon Shields è stato MVP della settimana coincidente con Gara 5 dei playoff. E’ il decimo giocatore nella storia dell’Olimpia ad aggiudicarsi la palma di MVP di giornata. Prima di lui ci sono riusciti Mike Hall (2008/09), Omar Cook (2011/12), Curtis Jerrells (2013/14), Samardo Samuels e Alessandro Gentile (2014/15), Jamel McLean nel 2015/16 contro l’Efes; Ricky Hickman nel 2016/17 contro il Maccabi; Mike James nel 2018/19 contro l’Olympiacos; Kevin Punter in questa stagione contro il CSKA Mosca. I34 punti segnati da Shavon Shields in Gara 5 rappresentano la terza prestazione di sempre in EuroLeague di un giocatore dell’Olimpia dopo i 36 di Samardo Samuels a Nizhny Novgorod nel 2015 e i 35 di Mike James a Madrid nel 2019. Nella stessa gara ha stabilito il proprio primato di valutazione con 41 e di tiri liberi segnati in una partita con 11.

