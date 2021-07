Olimpiadi – Italbasket, Sacchetti: “Viviamo un sogno ma ci serve la vittoria”

Il coach dell’Italbasket, Meo Sacchetti, ha presentato l’impegno di domani (ore 6:40 in Italia) contro la Nigeria. Si tratta di una sfida decisiva per entrambe le squadre, a caccia della qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo.

I nigeriani sono atleti straordinari e sul piano fisico sarà molto complicato poter pareggiare le loro qualità. Per questo motivo dovremo fare attenzione a tutti i dettagli e saper leggere bene alcune situazioni in attacco e in difesa per sorprenderli dove forse potrebbero pagare, ovvero in alcuni frangenti dove il lavoro di squadra può dare vantaggi. La loro situazione di classifica è complessa ma in una formula come questa non siamo sicuri nemmeno noi avendo all’attivo una vittoria. Dunque non vedo grosse differenze, si va in campo pensando di poterla vincere come abbiamo fatto contro l’Australia. I ragazzi hanno il morale alto perché stanno vivendo un sogno olimpico straordinario, perché hanno esordito con una vittoria e hanno perso di soli 3 punti contro un avversario di livello assoluto giocando alla pari per 40 minuti. Non c’è nessun motivo per non essere ottimisti.