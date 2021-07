Olimpiadi – Italbasket, Polonara: “Limitiamo l’atletismo e la velocità della Nigeria”

Achille Polonara, ala dell’Italbasket, sottolinea i punto di forza della Nigeria in vista della partita di domani. Gli Azzurri e il team africano si giocheranno il passaggio ai quarti di finale delle Olimpiadi.

Incontriamo una squadra molto fisica e con grandi doti di atletismo a cui abbinano anche talento visti gli otto giocatori NBA. Sono una squadra giovane, magari non espertissima ma con capacità di attaccare il ferro e tirare da fuori. Dovremo limitarne la corsa e il contropiede non concedendo loro canestri facili. Data la loro stazza dovremo andare tutti insieme a rimbalzo perché la spiccata fisicità consente loro di essere dominanti in quel fondamentale. Da parte nostra non vediamo l’ora di scendere in campo. La squadra è carica e pronta.