Pace fatta tra Milano e Lega Basket? Lo spiega Ettore Messina

Nella conferenza stampa di oggi, Ettore Messina ha toccato diversi argomenti interessanti.

L’allenatore dell’Olimpia Milano ha parlato della rivalità con la Virtus Bologna. Poi ha dichiarato che questa versione della sua squadra potrebbe essere la migliore da quando allena i lombardi e ha espresso fiducia riguardo la possibilità di tesserare Johannes Voigtamann con il benestare della FIBA.

Interessante anche il passaggio sui rapporti con il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini, che non ha ricevuto il voto di Milano per essere rieletto.

Noi abbiamo votato contro mentre la Virtus si è astenuta. Rispettiamo la persona e il dirigente ma non condividiamo alcune cose, le abbiamo chiarite con Gandini stesso che qualche giorno fa è venuto a trovarci qui al Forum. Il nostro appoggio, dal punto di vista operativo, non è mai mancato. Adesso abbiamo messo in chiaro la nostra posizione e riprenderemo a collaborare nell’interesse di tutti. Sui diritti tv puntavamo a una fruibilità più semplice, io sarò vecchio ma mi piace trovare campionato ed EuroLega nello stesso posto. Ci siamo riusciti ma vedremo cosa succederà con i pacchetti free e pay tv.