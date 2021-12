Pallacanestro Varese, dopo lo screzio la risoluzione con Egbunu?

Sono ore caldissime in casa Pallacanestro Openjobmetis Varese. Il rapporto tra la società e John Egbunu starebbe andando sempre di più verso la rottura. A giocare un ruolo decisivo è lo screzio che il giocatore ha avuto con Marcus Keene, nuovo arrivato in biancorosso, nel corso dell’allenamento di ieri pomeriggio dopo cui il centro avrebbe lasciato il palazzetto per lo più svuotando il proprio armadietto.

Lo sfogo di Egbunu però pare sia solo la punta dell’iceberg di un malcontento generale legato, tra i motivi, ai risultati negativi accumulati dalla squadra nel corso del campionato (ultima con 6 punti) e all’incompatiblità con Keene.

La strada porta verso una risoluzione contrattuale? E’ una condizione al momento non così semplice da portare avanti a causa di alcune richieste economiche di Egbunu complicate da accettare per la società biancorossa, che comunque starebbe già sondando il mercato alla ricerca di un eventuale sostituto. Ancora nulla di ufficiale: una decisione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.