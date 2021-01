Patty Mills sarà alle Olimpiadi e si pone un obiettivo “abbastanza” ambizioso

In un’intervista su ESPN.au, il capitano dei Boomers e guardia degli Spurs, Patty Mills, ha parlato della nazionale australiana in vista dei Giochi di Tokyo.

Oh, questo è assolutamente certo. Non ho la minima esitazione. Credo che tutti ne siano consapevoli nella nostra squadra, dai giocatori a coach Goorjan… non c’è il minimo dubbio.

Non c’è una singola goccia del mio sangue che dica il contrario. Sono totalmente impegnato in questa missione, come squadra abbiamo un obiettivo importante e siamo molto determinati a raggiungerlo. Abbiamo una vera chance di raggiungere il nostro obiettivo a Tokyo. Tutti quelli che fanno parte dei Boomers, dal coach al magazziniere, tutti devono essere concentrati e sentirsi come noi: determinati, col fuoco dentro, con il desiderio di fare tutto ciò che possiamo per vincere l’oro.